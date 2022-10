Cus Jonico Taranto, esordio ok. Coach Olive: "Vinto contro Pozzuoli con tanti under in campo" Risultati e classifica

Primi due punti in cascina per il CJ Basket Taranto che ha ripreso la preparazione con entusiasmo rinvigorito e rinnovato dal successo all’esordio nel campionato di serie B Old Wild West contro la Virtus Pozzuoli. Per coach Davide Olive, sulla scorta di quanto già di buono fatto intravedere nei primi due match di Supercoppa, la squadra ha risposto alla grande sul parquet amico del Tursport e, come era successo con Corato battuta in contumacia Tato Bruno, il CJ si è ripetuto contro Pozzuoli vincendo senza l’apporto di capitan Conte. Insomma i motivi per cui essere soddisfatti dopo la prima giornata di campionato sono tanti per il tecnico rossoblu: “Nessuna partita è semplice in questo campionato. Davo uno sguardo agli altri risultati e molte squadre importanti hanno perso in casa. Giocare la prima non è mai facile. Noi avevamo anche tanti ragazzi under al primo anno di serie B, alla prima esperienza sul campo. In più l’assenza di Gianmarco Conte ci ha limitato tanto nelle scelte tattiche e nelle rotazioni. Credo che tutti abbiano risposto bene nonostante dall’altra parte ho visto un buon Pozzuoli che ha alternato tante difese. Sono stati molto bravi e intensi. Ci sono due momenti in cui potevamo allungare, ma abbiamo sprecato dei contropiedi facili per andare in vantaggio a doppia cifra e loro di contro hanno segnato delle bombe importanti. Però sono contento per la gara e per il risultato finale”. Intanto è già tempo di voltare pagina, la squadra lo ha già fatto ed ha iniziato ad allenarsi e concentrarsi in vista della seconda giornata, domenica prossima, a Ruvo.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23

Risultati 1^ giornata

Lars Virtus Arechi Salerno-Luiss Roma 90-88

IVPC Del Fes Avellino-Adriatica Industriale Corato 76-57

Liofilchem Roseto-Geko PSA Sant'Antimo 64-75

Diesel Tecnica Sala Consilina-Teramo a Spicchi 2K20 56-75

Juvecaserta 2021-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 58-75

White Wise Basket Monopoli-BPC Virtus Cassino 75-81

CJ Basket Taranto-Bava Pozzuoli 77-65

Lions Bisceglie-Pescara Bk 2.0 79-53

Classifica: Bisceglie, Teramo, Avellino, Ruvo, Taranto, Sant'Antimo, Cassino, Salerno 2 punti; Roma, Monopoli, Roseto, Pozzuoli, Caserta, Corato, Sala Consilina. Pescara 0 punti.

Prossimo turno (2^ giornata):

08/10/2022 18:00 Luiss Roma-Liofilchem Roseto

08/10/2022 18:00 BPC Virtus Cassino-Lars Virtus Arechi Salerno

08/10/2022 19:00 Geko PSA Sant'Antimo-Diesel Tecnica Sala Consilina

09/10/2022 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-CJ Basket Taranto

09/10/2022 18:00 Adriatica Industriale Corato-Lions Bisceglie

09/10/2022 18:00 Bava Pozzuoli-IVPC Del Fes Avellino

09/10/2022 18:00 Teramo a Spicchi 2K20-White Wise Basket Monopoli

09/10/2022 18:00 Pescara Bk 2.0-Juvecaserta 2021