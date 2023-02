Cremonese-Lecce, formazioni: Di Francesco in pole, torna Gallo

Senza Maleh e senza Ceesay, ma con Gonzalez e Gallo (ed entrambi saranno titolari). Il Lecce a Cremona per rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive tra Verona e Salernitana e per provare a spedire all'inferno una squadra che in Coppa Italia vola ma in campionato è ultima ed è a un passo dal baratro.

Le scelte di Baroni

Baroni recupera Gallo e lo dovrebbe subito schierare titolare. Non cambierà il resto della difesa. A centrocampo si rivedrà Gonzalez, con Hjulmand e Blin. Davanti (Ceesay out per infortunio) Colombo è sicuro del posto, Strefezza (ex della gara) non si tocca. A sinistra più Di Francesco che Banda, almeno secondo quanto trapela.

Calcio d'inizio alle 15, per il primo anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A.

Cremonese-Lecce, formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Dessers, Ciofani. All.: Ballardini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Hjulmand, Gonzalez, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni

ARBITRO: Orsato di Schio. Assistenti: Lo Cicero-Vivenzi. Quarto uomo: Santoro. Var: Abbattista. Avar: Serra.