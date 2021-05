Europei di nuoto, Pilato è medaglia d'oro nei 50 rana femminile

Medaglia d'oro nei 50 rana per la sedicenne tarantina Benedetta Pilato, ai campionati Europei di nuoto in corso a Budapest. La nuova star del nuoto italiano ha bissato in finale l'incredibile prestazione con la quale ieri ha frantumato il record del mondo sulla distanza.

La finale

Nella finale disputata nella vasca di Budapest, la giovanissima atleta di Taranto non ha dato scampo alle altre concorrenti. Dopo lo start, Benny Pilato è balzata in testa ed è arrivata prima a soli cinque centesimi dal record del mondo stabilito ventiquattro ore prima. Nella stessa gara la lombarda Arianna Castiglioni si è classificata al sesto posto, a soli 13 centesimi dal podio.

Le dichiarazioni

"Un po' me lo aspettavo. Posso tornare a casa abbastanza soddisfatta". Queste le parole della Tarantina dopo aver conquistato la sua prima medaglia d'oro in un campionato Europeo.

