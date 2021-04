Focolaio al Ginosa: salta il match con la Deghi

La gara del Campionato di Eccellenza pugliese, girone B, tra Deghi calcio e Ginosa, in programma domenica 18 aprile, non verrà disputata. La causa è un focolaio Covid esploso all'improvviso tra i componenti il gruppo-squadra del sodalizio jonico. La positività, per il momento, è stata riscontrata dalla Asl Ta/1 a nove calciatori e un componente dello staff tecnico. A questi dieci tesserati se ne starebbero per aggiungere altri due, pare ragazzi della Juniores.

La notizia della positività è stata prontamente comunicata alla segreteria del Comitato Regionale Pugliese della Figc-Lnd. Adesso, si prevede che tutti i contagiati debbano stare in quarantena per 21 giorni. Quindi, per il Ginosa potrebbero saltare anche le due successive partite in calendario da disputare rispettivamente in casa contro il Racale e fuori con il Gallipoli.