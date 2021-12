Lecce, c'è un altro positivo al Covid 19 nel gruppo squadra

Il Covid19 torna a bussare alla porta del Lecce Calcio. E' di pochi minuti fa la notizia che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al virus. Ovviamente, il tesserato in questione è stato subito isolato e seguirà il protocollo sanitario in vigore. La stessa sorte, in due momenti diversi, era capitata nelle settimane scorse altri due componenti del gruppo squadra del Lecce al punto da indurre la Asl a disporre l'isolamento dell'intera squadra per cinque giorni, con il conseguente rinvio del match casalingo contro il Vicenza.

Ricordiamo che il tecnico della formazione giallorossa, Marco Baroni, ha fissato la ripresa degli allenamenti per domenica 2 gennaio 2022 con una seduta pomeridiana. Il Lecce tornerà ufficialmente in campo giovedì 13 gennaio, alle ore 20.30, per giocare il recupero contro il Vicenza di Brocchi.