Virtus Francavilla, tre nuovi casi di positività al Covid-19. La gara con la Casertana slitta alle ore 21

Il Francavilla calcio di nuovo alle prese con il coronavirus. Pochi minuti fa, il sodalizio del presidente Antonio Magrì ha diramato una nota con la quale rende nota la situazione in casa biancazzzurra nel giorno in cui è in programma la gara del campionato di serie C contro la Casertana. "La Virtus Francavilla Calcio - si legge nella nota - comunica che nel corso dell'ultimo ciclo di tamponi effettuati nella giornata di ieri, sono risultati positivi un calciatore e due membri dello staff dirigenziale. La squadra si sta sottoponendo ad un nuovo ciclo di tamponi. La gara contro la Casertana, prevista per le ore 15.00, è stata posticipata alle ore 21.00". Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: 12:36

