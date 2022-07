Corvino, il mercato e la serie A. «Lecce, in arrivo il quinto rinforzo»

«Siamo vicini al quinto acquisto di questa sessione di mercato, ma preferisco non fare il nome perché mancano ancora gli ultimi dettagli per la definizione». Direttamente da Rovereto Pantaleo Corvino ha annunciato un altro rinforzo in vista della nuova stagione che vedrà il Lecce misurarsi sul palcoscenico luminoso della serie A. Il responsabile dell’area tecnica glissa sul nome, ma tutti gli indizi portano a Nikola Maksimovic, l’ex di Torino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati