Gli ultras donano 300 mascherine ai detenuti: la consegna ai cappellani del carcere

Ultimo aggiornamento: 10:02

Il Governo allungherà il periodo di quarantena sportiva. Non è ancora certezza normativa ma è ovviamente nello stato dei fatti che non si tornerà a giocare e ad allenarsi a partire dalla prossima settimana. Ieri il presidente Gravina ha perfino spostato l’asticella, dicendo che la conclusione dei campionati potrà toccare il periodo estivo. Il Taranto si allena in remoto. Il preparatore atletico dei rossoblù, Francesco Negro, ha inviato via e mail un programma di lavoro personalizzato, che in sintesi contiene attività fisica per tenere viva la forza ed ovviamente prescrivendo sessioni di corsa per evitare il brusco calo della tensione atletica e della resistenza.«Si fa ciò che è possibile, ma niente che possa essere lontanamente paragonabile alla normale consuetudine per reggere i 90’ delle partite. A questo punto l’orizzonte temporale va al mese di maggio, in attesa di indicazioni. I calciatori jonici sanno già che non torneranno in campo domenica ma che dovranno», come tutti, «attendere indicazioni successive, preparandosi così ad un altro mese circa di allenamenti casalinghi, con il preparatore tarantino pronto ad inviare altre mail per aggiornare il programma.Il fermo del campionato ha lasciato in stand by le polemiche e la contestazione contro la società del presidente Massimo Giove. Alcuni gruppi organizzati, meritoriamente, sono impegnati in attività solidali legate alla situazione emergenziale dettata dal Coronavirus. I gruppi “Ultrapaz 1978” e “Ultras Tamburi” hanno nei giorni scorsi donato 300 mascherine ai detenuti della Casa Circondariale tarantina, destinate anche al personale che opera all’interno dell’istituto di pena della città. La consegna è stata affidata ai Cappellani del carcere ed all’associazione di volontariato “Noi e Voi Onlus”. Un bel gesto di solidarietà ed impegno sociale.