Al via gli allenamenti dei giallorossi. A gruppi di quattro al via Del Mare "con distanziamento sociale"

Grazie al via libera del Viminale, anche i calciatori del Lecce sono tornati ad allenarsi dopo il lunghissimo periodo di stop forzato a causa dell'emergenza coronavirus. Ovviamente, l'hanno fatto individualmente e su base facoltativa. Come aveva anticipato il presidente Saverio Sticchi Damiani, oggi pomeriggio - a partire dalle ore 15 - i giallorossi si sono allenati a piccoli gruppi, quattro calciatori alla volta, utilizzando esclusivamente il manto erboso del Via del Mare e la pista di atletica. Tutto ciò è stato fatto "nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale", ha fatto sapere l'ufficio stampa del club di via Colonnello Costadura. Questa mattina nuovo allenamento, sempre individuale e facoltativo, al Via del Mare. L'obiettivo è di arrivare già in discrete condizioni all'appuntamento del 18 maggio quando dal Governo arriverà il via libera per gli allenamenti degli sport di squadra. Quanto alla ripresa del campionato, invece, bisognerà aspettare almeno un paio di settimane per capire se ci saranno le condizioni sanitarie per la ripresa della serie A, fermata a dodici giornate dalla fine.



Ultimo aggiornamento: 19:06

