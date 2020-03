Coronavirus, a Venezia non si gioca: l’Happy Casa rientra a Brindisi

BRINDISI - Contrariamente a quanto si pensava fino alla vigilia, l’Happy Casa Basket non sarà in campo nemmeno domani per la partita di campionato a Venezia. Il rinvio della partita è la conseguenza della bozza del decreto governativo odierno, che estende la zona rossa anche nella provincia di Venezia.

A comunicare il rinvio della partita è stata la stessa Happy Casa: "In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Federazione e Legabasket sul campionato di Serie A, si rende noto che la squadra e lo staff tecnico stanno provvedendo al ritorno a Brindisi città". Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 00:12





