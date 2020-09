Corini: "Vogliamo passare il turno in Tim Cup"

LECCE "Vogliamo passare il turno". Non usa mezzi termini mister Corini per manifestare la voglia di battere domani sera la Feralpisalò (ore 18, Via del Mare) e accedere al turno successivo di Tim Cup. "Chiunque fa parte di questo gruppo per me può essere utilizzato - ha detto l'allenatore breasciano riferendosi alla posizione dei vari Mancosu, Falco e Petriccione -. Ho già detto ai ragazzi che voglio valutare a fondo la situazione prima di scegliere la formazione che affronterà la Feralpisalò. Tachtsidis? Dopo le vacanze è stato fermo un mese per i problemi che tutti conosciamo. Ora ha cominciato a lavorare ed è evidente che in questo momento è in ritardo rispetto ai compagni di squadra. Magari potrò impiegarlo per un piccolo pezzo di gara. vedremo". Leggermente migliore la condizione di Falco. "Vediamo, magari potrei convocarlo e portarlo in panchina per fargli disputare uno spezzone di partita".

