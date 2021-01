Corini negativo al test molecolare: forse il tecnico in panchina contro il Monza

LECCE Una buona notizia per il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, in vista del big-match di lunedì contro il Monza. A darne notizia è stato l'ufficio stampa del club di via Colonnello Costadura con una nota diffusa pochi minuti fa: "L'Us Lecce comunica che il tecnico Eugenio Corini è risultato negativo al Covid-19 al test molecolare effettuato questa mattina ed è in attesa di un secondo tampone che verrà effettuato domani mattina". Quindi, non resta che incrociare le dita e sperare nella conferma della negatività al secondo tampone. Ciò consentirebbe a Corini di tornare in panchina a distanza di ventuno giorni dall'annuncio della positività.

Ultimo aggiornamento: 22:40

