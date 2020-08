Corini: «Il mio Lecce giocherà con il 4-3-3. La presenza di Corvino mi ha spinto ad accettare l'offerta del club giallorosso»

Ultimo aggiornamento: 14:06

C'è un segreto dietro la scelta di Eugenio Corini di accettare l'offerta del Lecce. "Indubbiamente, la presenza del club di un direttore sportivo del calibro di Pantaleo Corvino, che tanto bene ha fatto nel suo percorso professionale, mi ha spinto a dire sì alla proposta del Lecce - ha detto in conferenza stampa il nuovo allenatore della squadra giallorossa -. Il fatto di poter lavorare in sinergia con una proprietà che non mette pressione e consente di portare avanti le proprie idee per me è molto importante. Ho subito avuto la sensazione che Lecce sarebbe stata la soluzione giusta per me".Mister Corini ha poi parlato di come intende schierare la squadra. "Mi sono confrontato con il direttore e ho deciso che il mio Lecce giocherà con il 4-3-3 anche perché nel gruppo ci sono già molti calciatori in grado di potersi esprimere al meglio con questo sistema di gioco. I big? Resteranno a condizione però che ognuno di loro abbia il nostro stesso entusiasmo".