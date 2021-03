Corini: "A Frosinone per la vittoria". Out Hjulmand, torna Tachtsidis. In dubbio Coda e Bjorkengren

Mister Corini alza il tiro e alla viglia della trasferta di Frosinone indica ai suoi l'obiettivo da centrare: "Voglio la vittoria". L'allenatore della squadra giallorossa capisce che è un momento favorevole e per questo motivo tiene il gruppo sulla corda: "Domani affronteremo il Frosinone animati da una grande voglia e con tanta determinazione - ha detto nel corso della conferenza stampa pre-partita -. Stiamo vivendo un momento positivo, siamo reduce tra l'altro da tre vittorie consecutive e domani faremo di tutto per trarre il massimo anche dal match col Frosinone. Serve un grande sforzo collettivo, poi ci sarà la sosta e avremo il tempo per recuperare le energie fisiche e mentali. Prima però bisognerà lasciare tutto sul campo per conquistare la vittoria".