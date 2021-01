Corini su Falco non convocato: «Vorrebbe fare nuova esperienza, non si è detto disponibile per la gara con l'Empoli»

Un Lecce spuntato domani affronterà la capolista Empoli. Ciò nonostante la presenza in organico di elementi come Falco e Pettinari i quali, per motivi diversi, non saranno del match. In tal senso, Eugenio Corini in conferenza stampa si è espresso con molta chiarezza: «Pettinari non è disponibile perché in settimana ha avuto ancora qualche problema fisico. Quanto a Falco invece si è allenato bene solo che il ragazzo, in un colloquio, mi ha espresso la volontà di fare una nuova esperienza altrove. Di conseguenza, Pippo non ha dato la sua disponibilità per la gara con l'Empoli. Ovviamente, ho informato la società».

Quindi, l'unico attaccante in buone condizioni rimasto a disposizione di Corini è il polacco Stepinski con il giovane Rodriguez pronto ad entrare in campo a gara in corso. Di conseguenza, domani contro il Lecce dovrebbe presentarsi in campo con una variante offensiva, due trequartisti e una punta anzichè il solito schieramento con un trequartista e due punte.

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA