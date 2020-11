Contro la Reggiana, Corini motiva la squadra giallorossa: «Terza vittoria di fila? Serve una grande partita». L'intervista

Vigilia della sfida del Lecce contro la Reggiana, in programma domani, alle ore 14, allo stadio Via del Mare. Al termine dell'allenamento di rifinitura, il tecnico Eugenio Corini ha convocato 23 calciatori. Si tratta di Bleve, Lucioni, Meccariello, Paganini, Mancosu, Coda, Falco, Adjapong, Stepinski, Pierno, Listkowski, Pettinari, Gabriel, Vigorito, Zuta, Gallo, Calderoni, Gianfreda, Maselli, Majer, Henderson, Tachtsidis e Rodriguez. Non figuranno nella lista dei convocati gli indisponili Rossettini, Dermaku, Bjorkengren, Felici, Monterisi, Lo Faso, Dubickas e Borbei.

L'INTERVISTA: watch?v=OACBmDtbzHU&feature=youtu.be

Il tecnico Corini è stato categorico: «Per conquistare la terza vittoria di fila il Lecce deve necessariamente giocare una grande partita». Sulla formazione, Calderoni dovrebbe vincere il ballottaggio con Zuta, per il resto dovrebbero giocare gli stessi che hanno affrontato Pescara e Virtus Entella.

