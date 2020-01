Pesistica: la salentina Alemanno conquista l'argento ai Mondiali

Maria Grazia Alemanno ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità dello strappo, in occasione della Coppa del Mondo che si è svolta a Roma. La pesista di Copertino si è fatta valere nell’ultima prova alzando 89 chilogrammi. La pluricampionessa italiana ha gareggiato per la categoria dei 59 chili giungendo quarta nello slancio e quarta nel totale.



La prestazione maiuscola fornita nello strappo dalla atleta del Centro Sportivo Esercito, avvicina la salentina all’obiettivo della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli europei di Mosca, che si svolgeranno ad aprile, saranno decisivi per il pass dei Giochi nipponici.





