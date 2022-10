Coppa Italia, il Monopoli passa a Taranto. Sconfitte per Cerignola e Andria

Il Monopoli avanza ai sedicesimi di Coppa Italia Serie C: la squadra di Laterza espugna Taranto con il punteggio di 2-1 al termine di una gara piacevole, soprattutto nella ripresa, e nella quale i rossoblù hanno accelerato nel finale. Di Manzari e Corti i gol-qualificazione del "gabbiano", per i rossoblù segna il solito Guida su rigore. Un gol di Zanandrea all'80' consente invece all'Avellino di superare la Fidelis Andria, mentre un gol al 56' di D'Agostino è sufficiente alla Juve Stabia per avere ragione del Cerignola.

Coppa Italia serie C - 32esimi di finale

(gare a eliminazione diretta)

Crotone-Messina 3-2 (dcr)

Taranto-Monopoli 1-2

Turris-Gelbison 1-0

Avellino-Fidelis Andria 1-0

Juve Stabia-Cerignola 1-0

Foggia-Picerno

Latina-Giugliano

V. Francavilla-Potenza