Conte cita Corvino: "Puoi sbagliare tua moglie, non il portiere o l'attaccante"

Una delle frasi più famose pronunciate da Pantaleo Corvino, direttore generale dell’area tecnica del Lecce, da oggi pomeriggio sta facendo il giro del mondo. Merito di Antonio Conte, grande amico del manager salentino. In occasione della conferenza stampa di presentazione del match di Premier League di domani sera tra il Tottenham allenato dal tecnico leccese e il Burnley, Conte parlando dell’importanza di due elementi come il portiere Lloris e l’attaccante Kane ha tirato in ballo Corvino. «In Italia c’è un direttore sportivo che è un mio amico e si chiama Pantaleo Corvino - ha detto Conte ai giornalisti londinesi -. Lui dice che puoi sbagliare la moglie ma non l’attaccante o il portiere. Questa è la migliore citazione che ho capito nel calcio. Puoi scegliere la moglie sbagliata ma non l’attaccante o il portiere quando costruisci la squadra».

