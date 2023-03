«Tanti auguri Lecce». I messaggi più belli di tifosi ed ex calciatori sui social

Il Lecce, oggi, non compie 115 anni, perché la società giallorossa fu fondata nel 1927, ma oggi - 15 marzo 2023 - sono 115 anni dalla nascita del calcio a Lecce. Il 15 marzo del 1908 fu fondato nel capoluogo salentino lo Sporting Club, la prima squadra della città. Convenzionalmente, il club però festeggia il compleanno. In mattinata la società di Via Colonnello Costadura ha pubblicato un post, ricordando l'avvenimento. A ruota una serie di auguri, dai tifosi e da tanti ex calciatori. Anche la Lega di Serie A ci ha tenuto a non far mancare la propria partecipazione.

Singolari gli auguri di Mirko Vucinic, calciatore montenegrino tra le altre ex di Roma e Juventus, partito dai giallorossi. In Salento ha scelto di vivere, un amore mai sopito. Tanto che durante un match tra il Bari e la Roma, al San Nicola, esultò cantando un coro dei tifosi del Lecce. Lo stesso coro che ha cantato quest'oggi su Instagram, aggiungendo una frase: «Tanti auguri al mio Lecce, una grande storia di amore e di passione». Non poteva mancare Javier Ernesto Chevanton, un'altra bandiera del club giallorosso: «Auguri per tuoi 115 anni di storia infinita», scrive ricordando e postando una serie di foto. «115 anni di storia, orgoglioso di farne parte, auguri Lecce mio», scrive Luigi Garzya, anche lui indimenticato ex calciatore giallorosso. Stories anche tra i calciatori attualmente in giallorosso, con Baschirotto in testa.

In tanti, anche tra i tifosi, hanno scritto sui social. Non è il compleanno del club giallorosso ma l'anniversario della nascita del calcio a Lecce. E allora, auguri.