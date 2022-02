Como-Lecce: prima sfida da capolista in casa dei lariani che puntano ai play off. Match alle 14 al Sinigaglia / La cronaca della partita

È la prima uscita ufficiale della stagione da capolista. Il Lecce di Marco Baroni difende il primato solitario in classifica contro il Como (ore 14 stadio Giuseppe Sinigaglia), in una delle trasferte più insidiose di tutto il girone di ritorno della Serie B. I lariani infatti hanno uomini e mezzi per puntare ai play off, forti di una compagine societaria di spessore internazionale per competenze e disponibilità.

La squadra, affidata alla gestione del predestinato Giacomo Gattuso, presenta un organico tra i più importanti della categoria, l’attacco è addirittura di categoria superiore avista la presenza di elementi del calibro di Cerri, La Gumina e di quel Gliozzi che, nella passata stagione tirò un brutto scherzo ai giallorossi regalando un pareggio insperato al suo Cosenza. Il Como gioca un bel calcio, affronta ogni partita a viso aperto e senza mai fare le barricate. È un atteggiamento che ha permesso ai lariani di portare a casa un bottino di 26 punti e di acquisire una posizione in classifica di assoluto privilegio, a ridosso della zona play off e a debita distanza dai play out. Ciò consente a Scaglia e compagni di giocare sempre con la mente sgombra, senza l’assillo di dover fare punti a tutti i costi.



Un problema in più dunque per il Lecce che si presenta sul green dello storico “Sinigaglia” con qualche assenza di peso, a Di Mariano, Rodriguez, Barreca e Bleve si è aggiunto in extremis pure Dermaku, vittima di una colica renale, compensata in parte dalla presenza di tutti i rinforzi del mercato di gennaio, da Simic a Faragò continuando con Ragusa, Asencio e Plizzari. E quindi, con la possibilità concreta di poter incidere sull’esito del match ricorrendo alle cinque sostituzioni, tutte di qualità.



L’improvviso forfait di Dermaku potrebbe spingere Baroni a riproporre Calabresi al centro della difesa con Genedrey sull’out destro. Questo perché Simic e Tuia non hanno ancora i novanta minuti nelle gambe. Inoltre, per la sostituzione di Di Mariano sull’out sinistro del fronte d’attacco sono in corsa Listkowski e Ragusa, con il polacco in vantaggio sul siciliano. Direzione di gara affidata a Piccinini di Forlì.