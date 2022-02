Una città in festa: giallorossi (gallipolini) promossi in Eccellenza dopo la vittoria contro l'Avetrana

Il Città di Gallipoli vince ad Avetrana (2 a 0, doppietta di Iurato) e conquista l’Eccellenza con ben sei giornate d’anticipo. Un salto di categoria atteso da settimane e che aspettava solo la matematica per festeggiare.

Quella del Città del Gallipoli è ad ora una stagione da record: 57 punti in 20 partite, frutto di ben 19 vittorie, con solo una sconfitta che reca la data del 30 ottobre sul campo del Novoli. Un trionfo legittimato dai numeri, con ben 52 reti (media di più di due gol a partita) realizzate e soltanto sei subite.

Capocannoniere del girone Amara Doukoure. Una vera e propria corazzata, un organico di assoluto valore con calciatori della portata di Passaseo, portiere, capitan Greco al centro della difesa ed ancora Sanso, Carrozza, Cardinale in mezzo al campo e in avanti un trio invidiato come Caputo, Iurato e Doukoure, gente capace di fare la differenza. E poi in panca, un tecnico di richiamo, come Alessandro Carrozza, che lascia il calcio dopo una carriera brillante da calciatore, Atalanta in seria A e Varese e Spezia in B, e intraprende proprio nella sua terra la carriera di allenatore. Un progetto credibile, edificato nei modi e nei tempi giusti da una società rappresentata dal presidente Carrozza e dal direttore generale Venneri, lungimirante e ambiziosa.