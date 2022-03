Dalla squadra salentina dei rifugiati al gol decisivo in serie A: la favola di Cissé

Diciotto anni, viene dalla Guinea, ma è passato dal Salento e da Leverano. Moustapha Cissé è il nuovo gioiellino dell'Atalanta, a segno ieri sera (col gol, decisivo, dello 0-1) nella partita di Serie A contro il Bologna. Era al debutto assoluto, era andato in panchina contro il Genoa e aveva segnato tre gol, in tre partite, con la Primavera nerazzurra. Anche con la squadra dei baby la rete l'aveva trovata già all'esordio, in quel caso contro il Milan, doppietta e tanti saluti.Era arrivato in Italia dopo aver perso il padre e nel 2019 era stato accolto a Leverano, dall'Asd Rinascita Refugees, una squadra composta da richiedenti asilo e da ragazzi dello Sprar.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Moustapha Cissé, dalla squadra dei rifugiati al sogno...

Non poteva giocare in partite ufficiali per motivi legati all'età e al regolamento (la società disputa il campionato di seconda categoria, dopo la promozione dell'anno scorso) ma si sta rifacendo con gli interessi... in Serie A. La storia di Cissè arriva da lontano, ma ha vissuto in Salento uno snodo cruciale. Da qui parte l'applauso più grande, per la nuova stellina dell'Atalanta, passata da Leverano. Leggi la storia di Moustapha