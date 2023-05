Ciro Danucci rinnova con il Brindisi: altri due anni e opzione per il terzo. «È sempre stata la mia prima scelta»

Ciro Danucci rinnova con il Brindisi fino al 30 giugno 2025 con un'opzione per un altro anno. Il club blinda l'allenatore della promozione in Serie C. Tramite una nota stampa è la stessa società a divulgare la notizia, la firma è arrivata nel pomeriggio di oggi.

I commenti

«Non avevamo dubbi sulla volontà, come società, di voler proseguire il nostro percoso con Mister Danucci. Il rinnovo era nell’aria ma prima bisognava incontrarci per concretizzarlo, doveva esserci volontà da entrambe le parti e c’è stata. Proseguiremo insieme questo percorso che, sono certo, ci porterà gioie in futuro», ha detto il presidente Daniele Arigliano.



«Brindisi è sempre stata la mia prima scelta, sono molto felice di restare alla guida di questa squadra dopo un’annata così importante. Ringrazio la società per la fiducia accordatami e per la scelta di proseguire insieme questo percorso», il commento di Ciro Danucci.