Cheddira vicinissimo al Napoli: la punta del Bari resterà in Puglia fino al termine della stagione

Walid Cheddira è vicinissimo al Napoli. La punta però si trasferirà solo dalla prossima stagione in Campania restando a Bari fino al termine della stagione. L’attaccante del Bari ha segnato in ogni modo: con i piedi, di testa e su rigore portando a casa il titolo di capocannoniere del girone di andata e guadagnandosi le attenzioni della nazionale marocchina e di mezza serie A, più quelle di altri club esteri come il Valladolid.

Dal Parma a Bari

L’attaccante di origine marocchina fu acquistato nel luglio del 2019 dalla Sangiustese dal Parma che vedeva Daniele Faggiano nel ruolo di direttore sportivo. Un investimento in prospettiva per una squadra che arrivò undicesima nel campionato di Serie A, allenata da Roberto D’Aversa. Da quel momento in poi una serie di prestiti fino allo sbarco a Bari. Un anno condito da una promozione e l’alternanza con Simeri e Paponi.

Arriva l’estate 2022 e il Bari deve decidere che fare. La cifra richiesta dal Parma (più di settecentomila euro) sembra alta per un giocatore che l’anno prima non era titolare fisso in C e si cerca un modo per risparmiare. Per l’attaccante il Bari sborsa una cifra vicina ai 200mila euro più due anni di contratto, con una percentuale di futura rivendita del 50% per il Parma. Adesso ne vale quasi 10 e il Parma ne ricaverà la metà quando l’attaccante sarà ceduto (il Bari ha tantissime richieste già per gennaio ma la via più percorribile sembra essere quella di una cessione al Napoli che lo lascerà in Puglia fino a giugno). Un investimento, quello fatto dal Bari in estate, già ampiamente ripagato dal contributo che la Fifa ha dato ai club per i giocatori impegnati nel mondiale (circa 350mila dollari, che hanno coperto addirittura lo stipendio di quest’anno del calciatore oltre che il cartellino).