Champions League, domani alle 20.30 Brindisi sfida Burgos per il primato del girone

Domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 20.30, l'Happy Casa Brindisi scende in campo al PalaPentassuglia contro San Pablo Burgos per l'ultima giornata del girone di qualificazione della Fiba Basketball Champions League. Brindisi ha già timbrato il pass per l’accesso ai play off della manifestazione con un turno di anticipo. Anche Burgos è sicura del passaggio del turno, così in palio ci sarà la leadership del girone H essendo entrambe appaiate in vetta alla classifica. Ciò significa che Brindisi è tra le migliori 16 squadre della manifestazione continentale, un traguardo meritatissimo, che giunge all’interno di un percorso nel quale Harrison e compagni hanno ottenuto 4 vittorie su 5 partite (l’unico ko risale proprio alla gara di andata contro il San Pablo Burgos). Brindisi proverà a chiudere il girone da capolista solitaria.

Oltre alle già citate San Pablo Burgos e Brindisi (girone H), finora le squadre che sono certe dell’accesso ai play off di Bcl sono Tenerife e Dinamo Sassari nel girone A, Tofas Bursa e Nymburk nel raggruppamento B (i francesi del Digione vengono eliminati solo per la classifica avulsa), Hapoel Holon e Aek Atene nel girone C, Saragozza e Nyzhny Novgorod nel gruppo D. I gironi E, F e G sveleranno invece le promosse con la disputa dell’ultima giornata. Nel girone E lo Strasburgo è già qualificato (Riga, Peristeri e Rytias Vilnius si giocano il secondo pass), così come il Bamberg nel girone F e il Turk Telekom nel raggruppamento G (Igokea, Hapoel Gerusalemme e Limoges le altre tre pretendenti all’unico pass ancora disponibile).

A seguito degli ultimi sviluppi della pandemia di Covid-19, nelle scorse settimane il Board della Basketball Champions League ha approvato un cambiamento nel format dei playoff e delle Finali per la stagione 2020/2021. Al fine di proteggere l’alto livello della competizione in questa stagione e di offrire ai migliori club della regular season le condizioni migliori per raggiungere i propri obiettivi, la Basketball Champions League ha così deciso di adattare il format delle proprie fasi finali. I playoff si svolgeranno pertanto con un format a gironi con quattro gruppi da quattro squadre l’uno e vedranno alzare il sipario il 2 e 3 marzo con partite di andata e ritorno. Ogni squadra giocherà sei gare a testa (tre in casa, tre in trasferta), e le prime due di ogni girone si qualificheranno per la Final Eight (si giocherà nella prima settimana di maggio) che assegnerà il trofeo.

