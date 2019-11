Champions, Happy Casa battuta dai greci del Paok

PAOK SALONICCO-BRINDISI 95-91

Parziali – 23-23, 45-45, 70-72.

Paok Salonicco: Lewis 18 (5/10, 1/2), Smith 27 (7/13, 3/7), Schizas 2, Tsochlas 2 (1/1, 0/2), Wiggins 9 (4/7, 0/2), Karras, Chatzinikolas, Margarits 4 (2/3, 0/1), best 19 (4/4, 2/4), Egekeze (0/1 da 3), Sarikopoulos 3 (1/1 da 2), Knowles 11 (4/5 da 2).

All.: Charalampidis.

Happy Casa Brindisi: Banks 15 (1/5, 2/5), Zanelli 3 (1/2 da 3), Campogrande 3 (1/4 da 3), Thompson 10 (2/7, 1/3), Stone 8 (2/10, 0/2), Brown 19 (9/13 da 2), Martin 23 (7/9, 2/3), Radosavljevic 2, Gaspardo 5 (2/2, 0/1), Ikangi 3 (1/1 da 3). N.e.: Iannuzzi, Cattpan. All.: Vitucci.

Arbitri: Yilmaz (Turchia), Horozov (Bulgaria), Jevtovic (Serbia).

NOTE – Fallo tecnico: 34’16” Margaritis (75-79). Tiri liberi: Paok 21/29, Brindisi 21/24. Rimbalzi: Paok 39 (Wiggins 11), Brindisi 30 (Stone 7). Assist: Paok 14 (Smith 4), Brindisi 24 (Banks 8).Valutazione: Paok 106 (Smith 23), Brindisi 102 (Martin 23). Usc. 5 f.: Margaritis, Best.

E’ una sconfitta che brucia e lascia l’amaro in bocca.

La Happy Casa perde a Salonicco contro un avversario che, invece, porta in cascina i primi due punti della stagione in Champions League.

La partita vive sul filo del più assoluto equilibrio sin dalla palla a due, Brindisi da anche l’impressione di poterci mettere le mani sopra all’iniio dell’ultimo quarto (70-75) ma non riesce a cavalcare l’onda venendo poi punita sotto lo striscione del traguardo. Ultimo aggiornamento: 20:46





