Champions, Brindisi vince in Turchia (91-72 al Tofas Bursa): Final Eight vicine

Soluzioni sempre diverse con protagonisti sempre diversi. E’ ciò che ha fatto vedere anche in Turchia l’Happy Casa Brindisi nella quarta giornata della seconda fase di Champions League. Schemi, idee, giocate, profondità, concentrazione e voglia collettiva di esaltarsi gli ingredienti che hanno piegato il Tofas Bursa per 72-91 e avvicinato i biancazzurri di coach Frank Vitucci alla Final Eight della competizione europea (mancano ancora due partite).

Brindisi in questo momento ha tutto per arrivare fino in fondo. Tra i tanti dati significativi della crescita di questa squadra i 17 assist e i 51 punti realizzati già alla fine del secondo quarto. Ottimo il contributo di Thompson (11 punti, 4 rimbalzi, 5 assit), Bell (stavolta molto preciso dall’arco con un 4/6, 16 punti totali e 4 rimbalzi partendo dalla panchina), Udom, Krubally (10 punti), Willis (12 punti, 9 rimbalzi), Gaspardo, Visconti, Perkins (13 punti), di Bostic, del recuperato Zanelli. Il Tofas, che doveva vincere per tentare di lasciare ad altri l’ultimo posto nel girone da quattro squadre, ha subìto Brindisi fin dall’avvio: 36-51 all’intervallo, +15 Happy Casa. Nella ripresa è entrato in campo un altro Tofas che ha provato, con un parziale di 7-0, a ricucire. E' stato questo il momento più difficile, con Vitucci che ha fermato il match per ricordare a tutti che mancavano ancora altri due quarti prima di considerare vinta la gara. Così l’Happy Casa ha ripreso a difendere e a segnare, Thompson a distribuire assist al bacio e Bell a martellare da tre (proprio come aveva fatto Bostic nelle precedenti quattro gare): + 19 Happy Casa alla fine del terzo quarto (53-72). Più o meno lo stesso scarto durante l’ultimo quarto, chiuso 91-72, nel quale Vitucci ha fatto giocare anche Guido e Cattapan che ha messo dentro un tiro libero. Vittoria bella, convincente, anche stavolta cinque uomini in doppia cifra. La qualificazione è molto vicina.

Classifica

7 Hapoel Holon

7 Happy Casa Brindisi

6 Pinar Karsiyaka

4 Tofas Bursa

TOFAS BURSA-HAPPY CASA BRINDISI 71-92

(21-27, 36-51, 53-72, 72-91)

TOFAS BURSA: Akoon-Purcell 11, Zubcic 5, Christon 10, Ugurlu 8, Tuna, White 4. Demir, Simmons 3, Phillip 22, Yasar 7, Konuk 2,. All.: Demir.

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 5, Zanelli 3, Krubally 10, Visconti 8, Gaspardo 8, Thompson 11, Cattapan 1, Udom 4, Bell 16, Perkins 13, Willis 12, Guido 1. All.: Vitucci.

ARBITRI: Zurapovic (Bih), Calatrava, (Spa), Castillo (Spa).

NOTE – Tiri liberi: Bursa 15/19, Brindisi 22/27. Perc. tiro: Bursa 26/65 (5/16 da tre, ro 12, rd 26), Brindisi 30/66 (9/28 da tre, ro 10, rd 30).