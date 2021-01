Champions League, il Brindisi vince in Turchia e conquista il passaggio al secondo turno

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. la Happy Casa Brindisi torna dalla trasferta in Turchia con un successo pesantissimo che consente alla formazione allenata da coach Vitucci di conquistare il passaggio al secondo turno di Champions League con una giornata d'anticipo. La sfida sul parquet del Darussafaka è terminata 83-87 con la squadra di Vitucci protagonista di una buonissima prestazione. Una vittoria di squadra, sofferta e voluta a tutti i costi in cui l'allenatore ha pescato energie preziose e fondamentali dalla panchina (36 punti totali) mentre i lunghi Krubally e Udom (di nuovo in campo dopo un mese di stop) sono andati in doppia cifra (10 punti a testa) a suon di sportellate sotto canestro contro Jarrett & Co.Ora resta da giocare l'atto finale contro i campioni in carica del Burgos per stabilire la vincitrice del girone.

La giornata (2^ di ritorno): Darüssafaka-Brindisi 83-87; San Paglo Burgos-Filou Oostende 88-73.

Classifica: San Pablo Burgos e Brindisi 9; Filou Oostende

e Darüssafaka 6.

Prossimo turno: Brindisi-San Pablo Burgos; Filou Oostende-Darüssafaka.

