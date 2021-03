Champions, l'Happy Casa Brindisi vola in Turchia in cerca di punti qualificazione

Dopo una prima fase del girone I disputata interamente tra le mura amiche, la Happy Casa si appresta ad affrontare in trasferta il girone di ritorno dei playoffs di FIBA Basketball Champions League 2020/21.Mercoledì 24 marzo la squadra biancazzurra sarà di scena a Bursa, in Turchia, primo importante step per cercare di ottenere un pass valevole per le Final Eight BCL.

La trasferta in casa del Tofas, sconfitto al PalaPentassuglia 77-75 pochi giorni fa, sarà supportata dal Platinum Sponsor Temporary & Lavorint specializzate nella ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse umane. Temporary e Lavorint SpA – agenzie per il lavoro – con filiali in tutta Italia, fanno parte di un Gruppo che si attesta tra le Top Ten del comparto. Le Società erogano servizi con soluzioni integrate per la gestione delle risorse umane a piccole e grandi imprese. Queste le parole del dott. Michele Carriero, amministratore del gruppo: “La nostra partnership è nata grazie ai valori sportivi e aziendali che ci accomunano e prosegue sempre più nella stessa direzione. Il percorso stagionale della Happy Casa Brindisi ci riempie di orgoglio e senso di appartenenza. Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, abbiamo deciso di supportare ulteriormente la squadra e la società per un obiettivo così prestigioso e ambizioso. Viaggeremo insieme in Europa per continuare a scrivere la storia”. La squadra e l’intero staff tecnico viaggeranno in charter da Brindisi martedì 23 marzo per disputare mercoledì il match in programma al Tofas Nilüfer Spor Salonu di Bursa. Palla a due alle ore 18:30 italiane in diretta su Eurosport Player. Il rientro in Italia avverrà in serata al termine dell’incontro.