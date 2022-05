Cerignola, Quarto lascia la presidenza: Grieco torna alla guida del club

Passaggio del testimone a Cerignola: Nicola Grieco è nuovamente il patron e il presidente del club gialloblù, tornato in Serie C per la prima volta dal dopoguerra. Succede a Danilo Quarto (in foto, credit: Sara Angiolino), che ha rassegnato le dimissioni nelle scorse ore. E' successo tutto nel giro di pochissimo tempo, dopo l'ultima giornata di campionato, giocata ieri e con la promozione già ottenuta ormai da tempo.

La comunicazione del Cerignola: Grieco presidente

Tramite un comunicato stampa, il club gialloblù, ha annunciato: «La S.S.D. Audace Cerignola ringrazia Danilo Quarto per l’impegno profuso nella stagione sportiva 2021/22, coronata dalla vittoria del campionato di serie D, augurando a quest’ultimo le migliori fortune personali e professionali.

Il nuovo presidente dell’Audace Cerignola è Nicola Grieco, il quale, nelle passate ore, ha rilevato l’intero pacchetto societario. Grieco, dopo aver rifondato il calcio cerignolano nel 2014 dalle ceneri del più recente fallimento e riportato l’Audace dal campionato regionale di Prima Categoria al campionato di serie D, ha continuato a sostenere il progetto, in qualità di main sponsor, con lo stesso apporto di prima, nelle ultime due stagioni, culminate dallo storico approdo in serie C».

La spiegazione di Quarto: grazie di tutto

«La famiglia Grieco - ha scritto Danilo Quarto sul proprio profilo Facebook -, dopo esser stati main-sponsor e compagni di viaggio in questa vincente stagione, nelle ultime settimane ha più volte manifestato la volontà di rilevare parte o l’intero pacchetto azionario del club.

Sono state ore per me di intensa riflessione perché c’è stata la possibilità di rimanere in società, anche con il ruolo di presidente, ma la mia storia e il mio modo di fare calcio non conoscono vie di mezzo.

Mi avete conosciuto, sono un passionale, uno che vive il calcio come un qualcosa di 𝐕𝐈𝐒𝐂𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄. E oggi sento che non sarebbe giusto continuare in una maniera diversa da quello che è stato, per me e per voi.

Vi ringrazio tutti! Ringrazio tutti i tifosi, gli ultras 1984 e i Fedelissimi…Sono stato uno di voi e lo sarò per sempre!!! Auguro al Cerignola, alla famiglia Grieco e alla città ogni bene e ogni successo sul campo!!».