La pugliese Centrone convocata in Nazionale

Prima il titolo italiano, poi la convocazione in azzurro: Alessandra Centrone del Circolo Canottieri Barion sarà dal 13 al 16 aprile a Castel Gandolfo al raduno della squadra nazionale junior di canoa velocità. Esprime soddisfazione il circolo presieduto da Francesco Rossiello, visto che la Centrone è l'unica tesserata di società meridionale su 26 atleti precettati, precisamente nel kayak. Dopo l'ennesima ottima performance fatta registrare alla due giorni dello scorso fine settimana all'Idroscalo di Milano, in cui si è laureata campionessa italiana nel K1 Ragazze 5000 nel campionato fondo, Alessandra Centrone raggiunge un nuovo traguardo. Per lei in Lombardia anche due bronzi nella gara nazionale velocità, uno sui 1000 metri, l'altro sui 200, quest'ultimo fra le Juniores.

«Solo belle notizie per il Cc Barion»

«Titolo italiano e convocazione in nazionale - commenta Carlo Quaranta, direttore sportivo del CC Barion - sono belle notizie per la nostra Alessandra Centrone che si sta consacrando nel panorama nazionale. E assieme a lei crescono tanti altri canoisti promettenti, come attestano medaglie e buoni piazzamenti. E' il premio ad un gran lavoro di squadra che ancora tante soddisfazioni potrà riservarci in futuro».