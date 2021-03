Salta il derby di domenica prossima allo stadio “Capozza” tra il Casarano e il Nardò valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di serie D, girone H. La Lega Nazionale Dilettanti ha, infatti, comunicato che, a seguito della richiesta inoltrata dalla società granata, e considerando la circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore, la gara è stata rinviata a data da destinarsi.