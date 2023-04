Casarano-Molfetta finisce a reti bianche, vince il Barletta, Martina ko Risultati e classifica

Non va oltre lo 0-0 il Casarano al "Capozza" contro l'organizzato Molfetta. Il pareggio non soddisfa i rossoazzurri che giocano anche in superiorità numerica l'ultimo quarto d'ora a causa dell'espulsione del biancorosso Cianciaruso. A quel punto il tecnico Foglia Manzillo sbilancia ancor di più il Casarano, Strambelli ha l'occasione giusta ma la spreca, il Molfetta stringe i denti e porta a casa un punto preziosissimo in chiave salvezza cogliendo il terzo risultato utile di fila. Per il Casarano 51 punti, quindicesimo risultato utile e quinto posto in classifica dopo 29 gare giocate. Tonfo interno del Martina (foto Paolo Conserva) che si arrende al Gladiator. Gol partita di Squerzanti al 74' e per gli itriani arriva la terza sconfitta consecutiva. Il Barletta vince a Lavello con i gol di Scaringella e Loiodice, riscatta la sconfitta interna contro il Brindisi e lo aggancia momentaneamente al terzo posto a quota 53.

SERIE D/H - 30ª giornata

-------------------------------------

Casarano-Molfetta 0-0

Lavello-Barletta 1-2

Martina-Gladiator 0-1

Oggi ore 20.30

Brindisi-Fasano

Domani ore 15

Afragolese-Puteolana

Francavilla S.-Bitonto

Gravina-Cavese

Nocerina-Nardò

Domani ore 16.30

Altamura-Matera

-------------------------------------

Classifica: Cavese 59; Nardò 55; Brindisi, Barletta 53; Casarano 51; Altamura 44; Fasano 43; Matera 41; Bitonto 37; Martina 36; Gladiator 33; Afragolese 30; Nocerina 29; Molfetta 28; Francavilla S., Gravina 25; Lavello 23; Puteolana 15.

.