Capo d'Orlando reagisce (91-64) e riapre la serie salvezza. Nardò avanti 2-1

La Next Nardò va ko in gara 3 della serie playout contro Capo d’Orlando perdendo per 91-64. I siciliani, spalle al muro, giocano una partita di grande intensità mentre la squadra granata è protagonista (in negativo) di una serata in cui mancano il tiro con i piedi dietro l’arco (8/39), le iniziative e il contributo offensivo di protagonisti come Amato (0/5 da 3, 4 di valutazione e -26 di plus/minus) e Thomas (2/13 al tiro e -22 di plus/minus). L’Orlandina mette le sue mani sul match lasciando le briciole ad un avversario che, alla fine, prova anche a risparmiare energie fisiche e mentali in vista di gara 4 in programma domenica ancora una volta in Sicilia. Palla a due ore 20,30 per gara-4 e con Nardò avanti 2-1 nella serie. Poletti e compagni avranno un altro matchball per brindare alla salvezza in serie A2.