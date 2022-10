Canottaggio, i fratelli Quaranta agli Europei in Spagna

Dopo la vittoria al Mondiale di beach sprint di canottaggio, Michelangelo ed Alessandra Quaranta del circolo Canottieri Barion domani cercano un bis a San Sebastian, in Spagna, sede dei campionati europei di coastal rowing e beach sprint (le gare sono in programma fino a sabato prossimo). Otto gli equipaggi azzurri ufficializzati dal direttore tecnico della Federcanottaggio Francesco Cattaneo, tre dei quali già in luce alle World Rowing Beach Sprint Finals di Saundersfoot, in Galles.

Due fratelli con un talento eccezionale

Nel trio brilla il «Doppio Misto Junior» dei fratelli Quaranta, 19 anni Michelangelo e 16 Alessandra, che hanno messo in riga tutti nella rassegna iridata, con la finale vinta contro la Spagna. Al fianco dei due baresi ci sarà l'allenatore Alessandro Dironzo, pronto a condividerne umori e strategie di gara. Il presidente del Canottieri Barion Francesco Rossiello e la responsabile di sezione Maria Cristina Rizzo seguiranno da Bari l'evento con la fiducia di registrare ancora una volta la crescita del talento dei due azzurrini.