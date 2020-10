Campionati italiani di Triathlon a Fasano: trionfano Molinari e Bernardi

FASANO -

Un mare mosso solo da una leggera brezza e il panorama caldo e accogliente che circonda Borgo Egnazia hanno fatto da cornice sabato alla competizione di Triathlon Medio Fitri che ha decretato i Campioni italiani di questo appassionante e impegnativo sport. In campo maschile è stato il novarese Giulio Molinari (C.S. Carabinieri) a tagliare per primo il traguardo, conquistando il titolo di campione italiano di Triathlon Medio 2020 con un tempo eccezionale di 3h 48’58”. Sul secondo scalino del podio con un tempo di 3h 54’ 49”, Matteo Fontana (Mmtt), lombardo classe 1992, che ha staccato di poco più di un minuto il protagonista di un’eccezionale rimonta realizzata nella frazione di corsa, Alessandro Degasperi, che ha chiuso in 3h 55’ 36”. «Tutto questo è per Carlotta - ha dichiarato all’arrivo il neo campione italiano Molinari, con la voce rotta dall’emozione -. Mi ha dato forza. Per me oggi contava vincere, non ricordo di essere mai stato così in forma. Ho impostato la gara in maniera pesante per le prime frazioni e nella corsa pensavo semplicemente di gestire ma invece sono anche riuscito ad incrementare il distacco. Il percorso è bellissimo, se ci fosse un asfalto più uniforme, penso possa essere fra i più belli al mondo perché il panorama è spettacolare e il tracciato è estremamente scorrevole. E poi il pubblico è così caloroso che lo senti vicino: molti mi conoscono per i miei risultati ma anche per la perdita prematura di mia moglie solo qualche mese fa, e il tifo mi ha davvero aiutato».

A trionfare al traguardo, in campo femminile, è stata invece Marta Bernardi (Tri Evolution) aggiudicandosi il titolo di campionessa italiana dopo aver effettuato una clamorosa rimonta nella frazione di corsa chiudendo la gara con il tempo di 4h 19’ 11”, precedendo la giovanissima Sharon Spimi (The Hurricane), classe 1997, che si è distinta nel percorso in terra pugliese con una splendida prestazione e un tempo di 4h 27’ 59”. Terza classificata Margie Santimaria (Pprteam), Ironlady che nel 2019 aveva trionfato alla prima edizione della Borgo Egnazia Half Tri, concludendo quest’anno la gara con 4h 33’ 58”. «Sono veramente contenta di questa vittoria - ha commentato la Bernardi -. Rappresenta per me una grande soddisfazione, che arriva dopo due anni un po’ difficili. La prima frazione a nuoto l’ho affrontata senza spingere troppo, per poi carburare in bici e, nella corsa, ho dato tutta me stessa. Le partenze rolling sono insidiose perché non hai sempre la sensazione della reale posizione in classifica e proprio per questo essermi aggiudicata la prima posizione è stato ancora più emozionante. L’organizzazione e il percorso sono stati a dir poco eccezionali».

«Siamo orgogliosi del risultato di questa edizione e di aver ospitato i Campionati Italiani di Triathlon Medio 2020 - ha sottolineato Aldo Melpignano, proprietario e Managing Director di Borgo Egnazia -. L’entusiasmo per la competizione e per Borgo Egnazia è confermato dal numero di iscritti più che triplicato rispetto alla prima edizione del 2019. Siamo soddisfatti anche per il grande rispetto delle norme di sicurezza da parte di atleti e staff, che ha permesso il proseguimento della gara in completa serenità». In campo maschile, si è registrato anche il ritiro di uno dei favoriti, il campione Italiano uscente Mattia Ceccarelli che, dopo aver dominato la frazione di nuoto, si è arreso a un risentimento muscolare.

