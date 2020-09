Taranto, il difensore Caldore alla corte di mister Laterza

TARANTO Dopo una lunga trattativa, il Taranto si è assicurato un difensore di sicuro affidamento, Marco Caldore, 26 anni, un puntello importate per la squadra allenata da mister Giuseppe Laterza. Ecco la nota ufficiale del sodalizio rossoblù: "Il Taranto FC 1927 comunica che Marco Caldore è un nuovo calciatore rossoblù. Il difensore napoletano, classe’94 ex Caseratana e Team Altamura è già a disposizione di mister Laterza. Conosce bene il campionato di Serie D ed il girone H. Vanta infatti, 31 presenze con la maglia del Team Altamura. Centrale di difesa, all’occorrenza anche terzino sinistro, Marco proviene dalla Casertana Football Club, dove, la scorsa stagione, ha collezionato 24 presenze in Lega Pro".

