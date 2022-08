Il Taranto su Jefferson per l'attacco: contatti avviati

Contatti avviati tra il Taranto e l'entourage di Jefferson. Quella di affiancare il brasiliano a Infantino nel reparto offensivo di Di Costanzo, è un'idea che piace a Dionisio e illustrata anche al procuratore dell'ex Latina e Monopoli, tra le altre cose lo stesso proprio di Infantino. Al momento un semplice sondaggio, nulla di più. Ma in questa mossa si legge l'intenzione della società ionica di affidare nelle mani del tecnico un reparto d'attacco di tutto rispetto e soprattutto di primo livello per il campionato di Serie C. Jeff, così come lo chiamano amici e compagni di squadra, 35 anni il prossimo gennaio, è di origini brasiliane ma praticamente un italiano adottato: vanta in carriera anche 58 presenze in Serie B, 67 nel girone C di Serie C, 84 nel girone B, 30 in quello A. Insomma, esperienza a vendere: 78 gol in 318 partite e una lunga trafila nel settore giovanile della Fiorentina.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Serie A, Dazn su Sky: accordo raggiunto. Il passaggio dall'8 agosto: cosa cambia per gli abbonati e per i tifosi di Bari e Lecce

Jefferson, la carriera

Ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Livorno, Viterbese, Eupen, Giana Erminio, Monza e Frosinone. Intanto dopo la vittoria per 3-0 contro l'Afragolese di venerdì pomeriggio, che ha chiuso il ritiro, domani la squadra si ritroverà allo Iacovone per la ripresa degli allenamenti. E potrebbe essere una giornata chiave anche per l'arrivo di Filippo Lorenzini: l'esperto difensore, da tempo nei radar del Taranto e che ha rifiutato anche la proposta del Catania pur di restare tra i professionisti, potrebbe definitivamente accettare la corte e mettere nero su bianco. Le richieste da altre società per lui non mancano, ma la dirigenza rossoblù è convinta che possa essere il tassello giusto per la retroguardia perché capace di giocare sia con la difesa a quattro che con quella a tre.