Calciomercato: Lecce vicino a Maleh, centrocampista della Fiorentina

Tecnica, inserimento e una possibile dote di gol. Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina classe 1998, è vicino al Lecce. Secondo i rumors di calciomercato (la sessione invernale è alle porte, durerà dal 2 gennaio al 31 gennaio 2023) i giallorossi sono vicinissimi alla mezzala viola che in questa stagione ha trovato poco spazio.

Un'altra corvinata? Probabile e le conferme arrivano dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, che racconta di contatti molto positivi tra le due società: le parti lavorano sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Chi è Maleh

Acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2021, Maleh termina la stagione con la maglia del Venezia ottenendo la promozione in Serie A servendo a Bocalon l'assist decisivo nella gara con il Cittadella. All'inizio della stagione 2021/2022 viene inserito nella rosa della prima squadra viola con la quale fino a ora ha totalizzato 45 presenze e 3 gol. In questa stagione, come detto, ha trovato poco spazio con 7 presenze in campionato, più tre in Conference League. Lecce può essere dunque la piazza giusta per un riscatto.

In amichevole vittoria per 2-0

Amichevole internazionale al Via del Mare per il Lecce del tecnico Marco Baroni, una sorta di prova generale in vista della ripresa del campionato di mercoledì prossimo contro la Lazio. A sfidare i giallorossi il Varazdin, quinta forza del campionato croato, del vicepresidente Davor Vugrinec, ex calciatore dei salentini: 2-0 il risultato finale per il Lecce, grazie alla doppietta messa a segno nel primo tempo dal centrocampista spagnolo Juan Gonzalez che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, in chiusura di prima frazione, per una botta al ginocchio destro, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Un motivo di preoccupazione ulteriore per Baroni in vista della sfida contro la Lazio, che si aggiunge agli infortuni occorsi nell'ultimo periodo a Banda (fastidio tendineo) e Pongracic (trauma distorsivo caviglia destra).