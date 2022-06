Lecce, Coda ha l'accordo con il Genoa: offerto un triennale

Massimo Coda per tre anni al Genoa: il Lecce potrebbe perdere il proprio bomber, secondo quanto trapela dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio. L'indiscrezione vede il club rossoblù vicino all'attaccante giallorosso, a cui avrebbe offerto un triennale e su questa base ci sarebbe già l'accordo. Massimo Coda, capocannoniere delle ultime due stagioni di Serie B, era stato cercato anche da altri club, come il Modena e il Cagliari di Fabio Liverani. Adesso, in pole, ci sarebbe proprio il Genoa, determinato a fare una grande squadra per la prossima stagione, per ritrovare subito la Serie A.

