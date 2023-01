Lecce, Bistrovic e Cetin in prestito tra Olanda e Turchia. Ufficiali le cessioni

Doppia uscita per il Lecce. Kristjan Bistrovic va al Fortuna Sittard in prestito per sei mesi e cercherà "fortuna" - appunto - nel massimo campionato olandese (Eredivisie). Va via anche Mert Cetin, che va in prestito all'Adana Demirspor fino a giugno. Entrambi i calciatori sono di proprietà di altri club, in particolare CSKA Mosca (Bistrovic) e Verona (Cetin). Adesso i due calciatori - spefica il Lecce - "sono autorizzati a raggiungere rispettivamente Mosca e Verona, sede dei club titolari dei cartellini per perfezionare i trasferimenti".