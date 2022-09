Bari, l'attaccante arriva dalla Francia. Salcedo: c'è il sì dell'Inter

Ultimo giorno scoppiettante per il mercato del Bari. Spunta l'idea Pavoletti ma è tutt'altro che concreta, anzi sembra una trattativa destinata a morire sul nascere. Il club biancorosso chiude, però, con Salcedo, che arriverà dall'Inter in prestito. Da sottolineare come il calciatore nerazzurro era stato prima bloccato da Simone Inzaghi, poi sbloccato soltanto in seguito. Dovrebbe, comunque farsi.

Le altre trattative

L'attaccante potrebbe essere Scheidler, classe 1998 del Digione. Le società parlano tra loro, l'accordo è abbastanza vicina. Arriverà anche Vincenzo Rana, difensore di 17 anni di proprietà del Milan. In uscita: De Risio è del Monopoli.