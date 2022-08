Bari, dieci esuberi da piazzare in dieci giorni

Dieci calciatori in dieci giorni. Sembra un'equazione, ma è la difficile situazione legata agli esuberi del Bari. Ciro Polito dovrà fare un lavoro importantissimo in questa ultima settimana di calciomercato, per provare a smuovere una situazione di impasse. Tanti i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Michele Mignani e a cui è stato già consegnato il biglietto d'addio, ma fino a ora la maggior parte di loro non ha trovato una sistemazione.

Ed è possibile che il Bari in qualche modo poi vada a incentivare con una sorta di buonuscita o magari di ingaggio in compartecipazione alcuni giocatori, per favorirne la partenza.

Celiento e De Risio

Le situazioni più difficili sono quelle di Daniele Celiento e Carlo De Risio. Entrambi non sono stati considerati nel Bari formato Serie B e mai impiegati nei primi impegni stagionali: il difensore ex Catanzaro è seguito da Avellino e Monopoli ma ha un ingaggio pesante e c'è da trovare una soluzione per il suo contratto.



A lui piacerebbe rimanere in Puglia ma in questo momento i biancoverdi di Laterza non hanno problemi in difesa, in caso di partenza di De Santis potrebbe esser preso in considerazione. De Risio, invece, ha rifiutato diverse proposte in Serie C e attende un'offerta convincente, dopo il no' alla Turris che era stata la formazione più vicina al centrocampista.Capitolo Manuel Marras. L'esterno ex Crotone si allena da fuori rosa e, dopo ciò che è successo a gennaio scorso, non aveva alcuna possibilità di rientrare nel progetto di Mignani. Sino a questo momento, però, non ci sono stati trattative per lui.Il Frosinone ha espresso gradimento qualche settimana fa ma la situazione è in stand-by, anche perché il Bari non accetta contropartite tecniche e non vuole che siano inseriti calciatori all'interno della trattativa. Vuole il trasferimento a titolo definitivo e in questo momento nessuno si è avvicinato con la cifra richiesta dal Bari.In partenza rimangono anche Daniele Paponi su cui rimane vivo l'interesse dell'Audace Cerignola, squadra di Serie C. Mentre tra i calciatori in lista di cessioni sempre Mazzotta, Perrotta, Scavone e Bianco.A questi potrebbe aggiungersi anche Gigliotti dopo l'arrivo di Zan Zuzek in difesa. Insomma una situazione tutta da decifrare per il direttore sportivo Ciro Polito, che ora lavora alle cessioni e poi si concentrerà sugli ultimissimi innesti per Mignani.