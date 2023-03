Calcio serie C, Tommasini risolve l'astinenza da gol e il Taranto vince il derby con il Francavilla

Un gol in diagonale di Tommasini interrompe il digiuno realizzativo del Taranto regalando ai rossoblù tre punti pesantissimi in chiave salvezza nel derby contro la Virtus Francavilla che, per la prima volta nella storia, alza bandiera bianca in un incrocio contro la formazione ionica.

Partita ben giocata da entrambe nel corso del primo tempo, poi, però, nella ripresa la troppa stanchezza ha influito sull'andamento della partita fino al 42' della ripresa, quando Manetta ha inventato dalle retrovie per Tommasini che, in maniera egregia, si è liberato di Idda depositando la sfera in rete. Per la Virtus continua la maledizione esterna: soltanto sei i punti raccolti lontano dalla Nuovarredo Arena.