Serie C/C - Il Taranto in caduta libera, il Francavilla prova a reagire. Mercoledì in campo

Turno infrasettimanale nel girone C di serie C, dopo il posticipo tra il Crotone e il Catanzaro, derby calabrese d'alta quota finito in parità, 1-1. Squadre in campo mercoledì 15 marzo per la disputa delle gare della 32esima giornata. Un turno che prevede la trasferta del Taranto a Viterbo, con i rossoblù di Ezio Capuano in cerca di gol e vittoria. Si tratta di un autentico scontro salvezza in un momento difficile per gli jonici, con il morale sotto i tacchi dopo la sconfitta interna con il Picerno e abbandonati dai tifosi che ormai disertano lo Iacovone. In campo anche la Virtus Francavilla che ospita la Juve Stabia nel tentativo di conquistare una posizione nei playoff. Ecco il dettaglio delle gare.

Serie C - Girone C

Domani Ore 14.30 - Viterbese-Taranto: Turrini di Firenze, Picerno-Cerignola: Caldera di Como, Turris-Gelbison: Monaldi di Macerata, Messina-Pescara: Mirabella di Napoli, Latina-Potenza: Centi di Terni. Ore 18.00 - Giugliano-Avellino: Scarpa di Collegno. Ore 21.00 Virtus Francavilla-Juve Stabia: Lovison di Padova, Foggia-Monopoli: Gigliotti di Cosenza. Giovedì ore 21.00 - Andria-Crotone, Catanzaro-Monterosi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classifica: Catanzaro 79, Crotone 65, Pescara 52, Foggia 49, Cerignola 48, Picerno 47, Monopoli 45, Juve Stabia 41, Potenza 40, Virtus Francavilla 39, Avellino 39, Latina 38, Giugliano 37, Taranto 36, Gelbison 35, Monterosi 32, Turris 31, Messina 30, Viterbese 25, Andria 24.