57' - La Ternana reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mani di Lucioni, l'arbitro lascia correre

ALTRI CAMPI

Cremonese-Alessandria 2-1 (Cremonese in dieci uomini);

Reggina-Benevento 0-1

Classifica: Cremonese 63; Lecce 62; Pisa 58; Monza, Brescia, Benevento 57

53' - Prima un tiro di Pettinari, poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo uscita di Bleve che perde il pallone poi lo recupera e l'azione umbra finisce

52 ' - Il gioco riprende e la Ternana, che è partita fortissimo, sfiora ancora il gol

47' - Gioco fermo per un brutto colpo al volto subito da Blin in uno contrasto fortuito

45' - Secondo tempo iniziato e Bleve ancora sugli scudi: sul sinistro a giro da fuori di Partipilo ancora Bleve è protagonista nel respingere il pallone. Attentissimo il portiere giallorosso

45' - Fine primo tempo

45' - Incredibile nel finale di primo tempo. La Ternana, galvanizzata dal gol, va vicina al 2-2 coo un colpo di testa da distanza ravvicinata. L'ottimo intervento di Bleve, che si tuffa sulla sua sinistra verso l'incrocio, evita il pareggio umbro

44' - GOL DELLA TERNANA - Bogdan di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo accorcia le distanze per la Ternana. Ternana-Lecce 1-2

43' - Calcio d'angolo per la Ternana

41' - Ancora Lecce propositivo: traversone di Gallo, la difesa umbra libera

40' - Bene il Lecce in fase di contenimento. La Ternana ci prova ma non trova spazi. Ammonito Strefezza per fallo su Pettinari

33' - Dopo l'uno-due micidiale del Lecce formato Coda-Strefezza, la Ternana prova a reagire ma non riesce ad essere incisiva nei pressi della porta di Bleve

ALTRI CAMPI - Cremonese-Alessandria 1-0; Reggina-Benevento 0-1

Classifica: Cremonese 63; Lecce 62; Pisa 58; Monza, Brescia, Benevento 57

27' - Reazione della Ternana, traversone dalla destra di Ghiringhelli il cui traversone attraversa senza esito tutto lo specchio della porta di Bleve

24' - Il Lecce attacca ancora: colpo di testa di Coda alto sulla traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo

20' - GOL DEL LECCE - Raddoppio di Strefezza, al 13° gol stagionale! Tiro angolatissimo di destro, dal limite dell'area, che non lascia scampo al portiere umbro. Ternana-Lecce 0-1

18' - Un calcio di punizione per la Ternana non sortisce esito. Rinvia Bleve che anche oggi sostituisce Gabriel, in fase di recupero

14' - Discesa del Lecce sulla destra con Gendrey che mette al centro, arriva Gargiulo in scivolata e mette di poco fuori

ALTRI CAMPI - Cremonese-Alessandria 0-0; Reggina-Benevento 0-0

Classifica: Lecce 62, Cremonese 61, Pisa 58; Monza, Brescia 57; Benevento 55...

9'- Reazione veemente della Ternana che si porta subito in attacco e riesce a tirare da pochi passi. La difesa giallorossa libera

6' - GOL DEL LECCE - Massimo Coda subito in gol: 20° centro! L'azione è molto bella e si sviluppa sulla sinistra del fronte offensivo giallorosso: Di Mariano mette al centro, correzione per Coda che, sul secondo palo, mette dentro eludendo l'intervento del portiere umbro. Ternana-Lecce 0-1

5' - Il Lecce si schiera in maglia bianca, Ternana in maglia tradizionale rossoverde.

Le formazione ufficiali:

Lecce (4-3-3): Bleve; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo; Blin, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. In panchina: Plizzari, Dima, Ragusa, Tuia, Helgason, Listkowski, Bjorkengren, Faragò, Barreca, Calabresi, Majer, Rodriguez. All.: Marco Baroni.

Ternana (4-3-1-2): Krapikas; Ghiringhelli, Sorensen, Bogdan, Celli; Koutsoupias, Proietti, Palumbo; Partipilo; Donnarumma, Pettinari. In panchina: Vitali, Furlan, Mazzocchi, Capone, Rovaglia, Paghera, Peralta, Defendi, S. Diakité, Boben, Martella, Mazza. All.: Cristiano Lucarelli.



Lecce e Ternana in campo per la 33esima giornata del campionato di calcio di serie B. Il Lecce insegue la promozione diretta, la Ternana la salvezza.