Calcio serie B, dietro al Lecce c'è anche il Monza Classifica

Con i gol di Valoti e Gytkjaer il Monza passa a Cosenza per 2-0 e guadagna il secondo posto con 63 punti nella classifica del campionato di calcio di serie B. Al primo posto resta il Lecce con 65 punti. I giallorossi hanno due punti di vantaggio anche sulla Cremonese, ieri sconfitta a Frosinone, e ben cinque punti di vantaggio sul Benevento che, con un gol di Viviani, ha battuto a fatica il Vicenza. Risale in zona playoff l'Ascoli che regola per 2-0 la Reggina, mentre la Ternana vince a Crotone.

Serie B - 34° turno Alessandria-Pordenone 2-0; Como-Cittadella 1-2; Lecce-Spal 1-0; Frosinone-Cremonese 2-1; Benevento-Vicenza 1-0; Ascoli-Reggina 2-0; Crotone-Ternana 1-2; Cosenza-Monza 0-2; Perugia-Pisa; Brescia-Parma.

Classifica: Lecce 65; Monza, Cremonese 63; Benevento 60; Pisa 59; Brescia 58; Ascoli 55; Frosinone 54; Perugia, Cittadella 48; Ternana 47; Parma 45; Como, Reggina 44; Spal 34; Alessandria 29; Cosenza, Vicenza 25; Crotone 21; Pordenone 17.