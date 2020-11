Lecce in campo stasera col Pescara per la svolta. Intanto tra i giallorossi, dopo i cinque positivi di ieri, sesto caso Covid

Un nuovo caso di Covid in casa dell'Us Lecce. Dopo i cinque positivi di ieri, tre del gruppo squadra e due dello staff, un altro positivo nello staff giallorosso è stato individuato dai tamponi effettuati in mattinata nel ritiro di Acaya, mentre quelli del gruppo squadra hanno dato esito negativo. La società giallorossa ha comunicato attraverso una nota di aver messo in isolamento l'elemento in questione, mentre si attendono ulteriori risultanze sui tamponi dei cinque risultati positivi nella giornata di ieri.

Sul fronte agonistico, vittoria obbligata questa sera per il Lecce contro il Pescara, in campo alle 21 per il posticipo di serie B. La squadra di Corini, a sette punti dalla vetta e a cinque dai bassifondi, dovrà battere l’ultima compagine in classifica per alimentare la fiducia in sé stessa. I giallorossi, infatti, benché sempre indicati come sicuri leader del campionato cadetto, hanno finora ottenuto soltanto una vittoria e tre pareggi.

Quanto alle formazioni, oltre a Falco non parteciperanno alla sfida in programma al “Via del Mare”, valida per la sesta giornata di campionato, i giallorossi Listkowski, Dermaku, Rodriguez, Monterisi e Bjorkengren, per problemi fisici. E assente sarà Rossettini per squalifica.

Gli abruzzesi, guidati dall’ex giallorosso Massimo Oddo, non schiereranno Galano, Valdifiori (a causa del coronavirus), Asencio, Capone, Riccardi. Bocic e Bocchetti.

Arbitrerà il signor Daniel Amabile di Vicenza.

Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA