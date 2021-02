Serie B - La diretta/ Lecce-Ascoli, giallorossi sotto: doppio Dionisi dopo il gol di Stepinski

Al Via del Mare partita fondamentale per il Lecce contro l'Ascoli. Il primo tempo si è chiuso sull'1-1.

LECCE: Gabriel, Maggio, Pisacane (46' Meccariello), Lucioni, Mancosu, Coda, Stepinski, Zuta, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis. In panchina: Bleve, Vigorito, Meccarielllo, Paganini, Yalcin, Monterisi, Nikolov, Pettinari, Bjorkengren, Majer, Rodriguez, Gallo.

All.: Corini

ASCOLI: Leali, Pucino, D'Orazio, Dionisi, Sabiri, Quaranta, Brosco, Bidaoui, Eramo, Saric, Danzi.

In panchina: Bolletta, Sarr, Combo, Stoiani, Parigini, Mosti, Pinna, Avlonitis, Caligara, Kragl, Simeri, Bajic. All.: Baroncelli

Arbitro: Marchetti, di Ostia lido

Note: Ammoniti Pisacane e Tachtsidis per il Lecce, Sabiri e Dionisi invece per l'Ascoli

IL SECONDO TEMPO

56': ammonito Dionisi

55': Ascoli in vantaggio, ancora Dionisi! L'attaccante poggia in rete sulla respinta di Gabriel dopo il tiro di Saric dalla destra. Difesa leccese in bambola

47': Ascoli subito pericoloso: Gabriel respinge il destro di Bidaoui, ribatte Sabiri ma Zuta manda in corner

46': comincia il secondo tempo. Durante l'intervallo il Lecce sostituisce Pisacane con Meccariello, avvicendamento fra marcatori. Scelta tecnica di Corini

IL PRIMO TEMPO

Tutto in cinque minuti e una partita ancora in salita per il Lecce: dopo 45 minuti di gioco, al Via del Mare è 1-1 tra i giallorossi e l'Ascoli. Grande equilibrio in campo. I ragazzi di Corini sono andati in vantaggio al 23' con Stepinski, al 28' il pareggio di Dionisi.

Le reti: cross tagliato dalla sinistra di Coda per il colpo di testa dell'attaccante polacco, palla imprendibile per il portiere Leali; cinque minuti dopo, Dionisi elude con una finta la marcatura di Pisacane e piazza nell'angolino.

Ultimo aggiornamento: 22:16

